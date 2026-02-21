F1: Haas encerra pré‑época com balanço claramente positivo

VF‑26 soma 794 voltas e confirma fiabilidade antes de Melbourne

A Haas concluiu a preparação para o Mundial de Fórmula 1 de 2026 com um último dia de testes muito produtivo no Bahrein, reforçando a imagem de uma das pré‑épocas mais consistentes da história recente da equipa. No circuito de Sakhir, Esteban Ocon e Ollie Bearman acumularam 170 voltas na sexta‑feira, o registo diário mais elevado da formação ao longo das duas semanas de trabalho.

Ocon cumpriu o programa da manhã com 82 voltas e uma melhor marca de 1m34,494s, encerrando a sua participação com uma simulação de corrida até à pausa para almoço. À tarde, Bearman assumiu o volante do VF‑26 para outra simulação de corrida, seguida de voltas em modo de qualificação e treinos de paragem nas boxes, terminando o dia com 88 voltas e um tempo de referência de 1m33,487s. No total dos seis dias de rodagem no Bahrein, a Haas somou 794 voltas, equivalentes a 4 297,12 quilómetros.

Komatsu destaca evolução diária e fiabilidade do VF‑26

Ayao Komatsu, diretor de equipa, descreveu este segundo teste como “muito produtivo”, sublinhando que a Haas conseguiu aprender “uma quantidade significativa” em cada dia e melhorar progressivamente o desempenho do carro. O responsável japonês realçou a importância de dividir as jornadas entre manhã e tarde, permitindo validar soluções com dois pilotos e consolidar o entendimento do monolugar.

Komatsu elogiou ainda a fiabilidade do VF‑26, admitindo que surgiram problemas pontuais, mas considerando positivo o facto de a equipa os ter gerido “da forma correta”, transformando‑os em aprendizagem e ações concretas de performance. Recordou também o esforço logístico feito desde o primeiro contacto com o carro em Fiorano, passando por Barcelona, até ao fecho da preparação no Bahrein, classificando o conjunto como uma base sólida para enfrentar o desafio de Melbourne.

Ocon e Bearman satisfeitos com base de trabalho

Esteban Ocon enfatizou a ausência de problemas de maior com o carro no último dia, destacando o cumprimento integral do programa e os progressos na procura de maior apoio no eixo dianteiro. O francês mostrou‑se encorajado com o trabalho de Bearman e manifestou esperança de que a equipa consiga capitalizar tudo o que foi aprendido nos testes.

Ollie Bearman, por seu lado, afirmou sentir orgulho no esforço global da estrutura ao longo da pré‑época, considerando que os “passos dados foram muito impressionantes” e classificando o derradeiro dia em Sakhir como “o mais produtivo de todos os testes”. A Haas segue agora para o Grande Prémio da Austrália, de 6 a 8 de março, com um volume de quilometragem e dados que lhe permite encarar com confiança o arranque da temporada.

FOTO Haas F1 Team