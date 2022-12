F1: Haas e Aston Martin têm a dupla mais velha em 2022, McLaren a mais jovem | AutoSport

2023 irá dar-nos uma grelha diferente da de 2022, com várias mudanças. E com essas mudanças algumas equipas viram o seu potencial crescer, outras ficaram a ganhar em maturidade e experiência.

A equipa que mais ganhou em experiência foi a Haas que ficou com uma média de idades de 33 anos. A entrada de Nico Hulkenberg (35) para o lugar de Mick Scumacher (23) mudou drasticamente o panorama da equipa que tem agora uma das dupla mais experientes, com médias de idades de 33 anos

Segue-se a Aston Martin com Fernando Alonso (41) e Lance Stroll (24) com uma média de idades também a rondar os 33 anos. Aqui o cenário mantém-se, pois Alonso entrou para o lugar de Vettel, que era também muito experiente, apesar de um pouco mais novo que Alonso.

A terceira equipa mais experiente é a Mercedes com Lewis Hamilton (38) e George Russell (25), uma dupla com uma média de quase 32 anos e com uma maturidade que se nota em pista.

A Red Bull é a quarta equipa com maior média de idades (29), seguida da Alfa Romeo (28), Ferrari (27), Alpine (26), Alpha Tauri (25), Williams (25) e McLaren (22). A Mclaren surge com a dupla mais jovem, uma aposta que não surpreende dada a história recente