F1: Haas deverá manter a dupla de pilotos | AutoSport

Talvez a opção mais sensata para a equipa americana. A Haas deverá manter a dupla de pilotos para a próxima época, continuando a sua aposta na experiência.

Kevin Magnussen foi repescado em 2022, com a equipa a recorrer novamente aos serviços do experiente dinamarquês para recolocar a Haas nos trilhos das boas exibições. A aposta revelou-se certeira e a mesma fórmula foi aplicada meses depois, com a contratação de Nico Hulkenberg. O resultado está à vista e Hulkenberg tem sido o melhor da equipa, destacando-se especialmente em qualificação. Magnussen tem tido mais dificuldades e por isso a sua continuação foi questionada ao longo da primeira metade do ano, mas os mais recentes relatos apontam para que a dupla de piloto se mantenha.

“Depois de ter as mãos queimadas ao testar uma formação inexperiente que trouxe financiamento, a Haas voltou à experiência”, relatou Lawrence Barretto, da F1.com. “Está a pagar dividendos com a equipa americana na luta para terminar em sétimo no que seria o seu melhor resultado desde 2018. É quase certo que eles irão manter a dupla para 2024”.