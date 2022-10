F1: HAAS deve apresentar novo patrocinador principal em Austin | AutoSport

A Haas parece estar muito perto de assegurar um patrocinador principal para substituir os russos da Uralkali. Como se sabe, no início desta temporada a equipa norte-americana desligou-se de Nikita Mazepin e do seu patrocinador russo, a Uralkali por causa da invasão russa à Ucrânia. O piloto processou a equipa por ordenados não pagos, e recentemente a agência noticiosa Tass revelou que a Haas já apresentou a sua defesa junto de um tribunal suíço, e agora é tempo de esperar pela audiência onde os advogados das partes vão dirimir argumentos.

A Haas agendou para o dia 20 de outubro uma conferência de imprensa no Circuito das Américas em Austin, palco do Grande Prémio dos Estados Unidos da América e supõe-se agora que será precisamente para anunciar o próximo patrocinador principal da equipa norte-americana, sendo muito menos fortes as hipóteses de anunciar o piloto que será companheiro de equipa de Kevin Magnussen em 2023. Mas também poderá acontecer, já que Mick Schumacher foi recentemente elogiado por Guenther Steiner.