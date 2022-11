F1: HAAS deve anunciar line up de 2023 no GP do Brasil | AutoSport

A HAAS pode ter uma dupla germano-dinamarquesa, mas não a mesma que a atual, Mick Schumacher, Kevin Magnussen. É que certo, e Gunther Steiner não o nega, é que a Haas pretende finalizar o seu line up de pilotos de 2023 antes do GP do Brasil, e fala-se com cada vez mais insistência de Nico Hulkenberg, que já disse depois do México que está “otimista”.

Outro dado que deixa ‘desconfiar’ que será Hulkenberg o escolhido é o facto da Aston Martin ter anunciado Stoffel Vandoorne como piloto de reserva oficial no próximo ano. Este ano, foi Hulkenberg que desempenhou esse papel.