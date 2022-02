F1: Haas defende Nikita Mazepin depois de insultos de Jeremy Clarkson | AutoSport

A onda de solidariedade para com a Ucrânia só é comparável à onda de reprovação à Rússia,com todos os efeitos que isso acarreta. A comunidade internacional continua a bloquear e boicotar tudo o que seja russo, numa forma de pressionar o fim da invasão russa ao território ucraniano. Infelizmente, era de esperar uma generalização extremada e alguns comentários menos felizes.

Jeremy Clarkson, conhecido apresentador de TV britânico e conhecido por não medir as consequências das suas palavras, usou as redes sociais para apontar o dedo a Nikita Mazepin. No Twitter escreveu: “Nikita Mazepin. Seu retardado de m****. Vai correr para a Rússia sozinho. Perdias ainda assim.”

Guenther Steiner não hesitou em defender o seu piloto:

“Ouvi falar sobre o tweet de Jeremy Clarkson acerca disso. Talvez tenha sido feito num momento de fúria ou algo assim, porque foi bastante direto. O melhor é não olhar para o que está lá porque, neste momento, ele não tem nada a ver com isto. Só precisamos de continuar e ver onde isto vai parar e trabalhar. Esperemos que ele [Mazepin] consiga manter a cabeça erguida e continuar a trabalhar”.

O futuro de Mazepin continua incerto e o piloto pode perder o seu lugar na F1 dependendo do que for decidido entre a equipa e a Uralkali, patrocinadora da Haas, que está de saída e que é a principal razão de Mazepin estar na F1.