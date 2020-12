F1, Haas decidiu: Nikita Mazepin confirmado para 2021

Depois de muito se especular relativamente à hipótese da equipa poder recuar na contratação de Nikita Mapzepin na sequência do caso que o envolveu nos últimos tempos (LER AQUI) a equipa norte-americana decidiu manter Nikita Mazepin para 2021, apesar da condenação generalizada das ações do piloto russo. Recorde-se que no início deste mês, Mazepin publicou um vídeo que foi considerado impróprio, apagou-o rapidamente, pediu desculpa, mas não se livrou das críticas, que chegaram a ‘meter’ a FIA. A Haas confirmou que iria tratar do assunto internamente, mas sabe-se agora que o lugar do piloto não está em causa, com a Haas a confirmar a sua presença no no line up ao lado de Mick Schumacher, para 2021: “A equipa Haas F1 gostaria de reafirmar que Nikita Mazepin e Mick Schumacher irão formar o nosso line up de pilotos para o Mundial de Fórmula 1 de 2021”.