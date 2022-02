F1: Haas confirmou o seu plano para os testes | AutoSport

A Haas já confirmou o plano para os três dias de testes que se iniciam na próxima quarta-feira. A equipa americana optou por dar meio dia a cada piloto nos três dias de testes. Nikita Mazepin começará o dia na quarta, com Mick Schumacher a ir para a pista durante a tarde. Na quinta os papéis invertem-se e será Schumacher a começar o dia e Mazepin a fazer a sessão da tarde. Na sexta, regresso à primeira fórmula com Mazepin a fazer a sessão da manhã e o seu colega a encerrar o dia.

