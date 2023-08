F1: Haas confirma Magnussen e Hulkenberg para a época 2024 | AutoSport

Uma confirmação esperada e que faz todo o sentido. A Haas anunciou a sua dupla de pilotos para a próxima época e vai manter Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Os dois experientes pilotos têm assim confirmada a presença no Grande Circo em 2024.

Com um total combinado de 346 corridas de Fórmula 1 na carreira, a parceria entre Hulkenberg e Magnussen vai continuar pela segunda época consecutiva – a dupla de veteranos tem tido uma relação de trabalho bem sucedida desde que se juntou à equipa sediada em Kannapolis este ano. Ao contrário das épocas anteriores, a Haas fecha o capítulo dos pilotos para a próxima época cedo na época, terminando com um potencial foco de instabilidade.

A manutenção da dupla mostra vontade de manter a estabilidade depois de três épocas com mudanças constantes, desde a saída de Romain Grosjean e Magnussen que, entretanto, regressou. O dinamarquês foi o melhor piloto da equipa no ano passado, mas este ano tem revelado algumas dificuldades em apresentar as mesmas prestações, com uma adaptação ao carro mais morosa e difícil. Mas Magnussen é um bom piloto, conhece bem a equipa, tem agora uma mentalidade completamente diferente e a sua manutenção faz todo o sentido.

Já Nico Hulkenberg chegou, viu e convenceu, não acusando os dois anos de paragem em que competiu de forma esporádica. Tem sido o melhor piloto da equipa, especialmente aos sábados, na qualificação, onde as fragilidades do carro são menos notórias. A sua manutenção era um dado adquirido.

“Penso que é seguro dizer que tivemos uma dupla de pilotos extremamente sólida e, em última análise, não havia razão para mudar isso no futuro”, comentou Guenther Steiner, Diretor de Equipa da MoneyGram Haas F1 Team. “O Kevin é, obviamente, uma pessoa muito conhecida para nós e estou muito satisfeito por ele regressar para aquela que será a sua sétima época com as cores da Haas. “Com 113 corridas só pela nossa equipa, sabemos onde estão os seus pontos fortes e o seu conhecimento e experiência da nossa organização também se conjugam muito bem com isso. Do outro lado da garagem, o Nico foi integrado sem problemas e provou ser um membro valioso da equipa. Ele está a aproximar-se das 200 partidas na Fórmula 1 e estamos muito felizes por sermos os beneficiários dessa experiência ao volante”.

“Tivemos de resolver os nossos problemas esta época no que diz respeito ao VF-23, não o escondemos, mas tivemos muita sorte em ter dois pilotos cujo feedback é inestimável para ajudar os nossos objetivos de engenharia. O Kevin e o Nico entenderam-se bem desde o início e, juntos, marcaram pontos e, em particular, o Nico destacou-se na qualificação, entrando na Q3 em seis ocasiões.