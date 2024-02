F1: Haas confirma Fittipaldi e Bearman como pilotos de reserva | AutoSport

Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman foram confirmados como pilotos de reserva da Haas para a próxima época de F1, dando apoio aos pilotos efetivos, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

O piloto brasileiro-americano, Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, representa a Haas desde 2018, inicialmente desempenhando funções de teste antes de passar para a reserva.

Já correu duas vezes na F1 depois de substituir Romain Grosjean nos Grandes Prémios de Sakhir e Abu Dhabi de 2020, após o acidente ardente do francês no Bahrein.

Antigo campeão da Fórmula Renault, MRF Challenge e World Series Formula V8 3.5, o piloto de 27 anos prepara-se para embarcar numa campanha completa na IndyCar em 2024, correndo pela Rahal Letterman Lanigan Racing.

Bearman, por sua vez, é apoiado pelo parceiro da unidade de potência da Haas, a Ferrari, onde terá funções de reserva semelhantes para 2024, depois de impressionar em sua temporada de estreia na F2.

O piloto britânico de 18 anos obteve quatro vitórias em corridas e seis subidas ao pódio no seu caminho para o sexto lugar na classificação e vai continuar com a Prema Racing no seu segundo ano.

Bearman, que também participou no FP1 com a Haas no México e em Abu Dhabi na época passada, voltou a estar em ação para a Ferrari no início desta semana, quando foi para o Circuito de Barcelona-Catalunha a bordo do F1-75 de especificação 2022, como parte de um teste de pneus Pirelli.

“Estou feliz e orgulhoso por entrar na minha sexta época com a MoneyGram Haas F1 Team”, afirmou Fittipaldi. “Estou ansioso por continuar o nosso trabalho de desenvolvimento e apoiar a equipa da melhor forma possível durante o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2024.”

Bearman acrescentou: “Estou muito feliz por fazer parte da MoneyGram Haas F1 Team para a próxima época. Tive uma grande experiência no ano passado ao trabalhar com todos na equipa e estou ansioso por dar continuidade a isso este ano. Há vários eventos em que vou fazer TL1 – para além das tarefas de reserva, o que é emocionante. Estou grato à Haas F1 Team e à Scuderia Ferrari pela sua fé e por me apoiarem.”

