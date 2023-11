F1: Haas com Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman nos testes | AutoSport

Daqui por uma semana, na terça-feira após o derradeiro Grande Prémio da temporada em Abu Dhabi, haverá o teste no mesmo traçado, que consiste em duas partes, um teste de pneus da Pirelli e outro específico para jovens pilotos.

Todas as equipes podem usar dois carros, uma para cada uma das especificidades do teste. O carro que estiver a trabalhar com os pneus terá 10 conjuntos disponíveis no teste – um jogo de C1, um jogo de C2, dois de C5 e três conjuntos de C4 e C3 – enquanto o carro do jovem piloto terá dois jogos de C3 e C5 disponíveis, bem como quatro jogos de C4.

O piloto de testes e reserva da Haas, Pietro Fittipaldi, e o piloto da Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman, vão representar a equipa norte-americana no teste de final de época. Fittipaldi terá como função testar os pneus e retirar dados importantes para a próxima temporada e o piloto da academia Ferrari foi o jovem escolhido para conduzir pela Haas.

O último teste de Fittipaldi com o VF-23 foi em julho, no teste de pneus Pirelli no Circuito de Silverstone, onde acumulou quase 700 quilómetros. O piloto brasileiro – que recentemente anunciou que vai competir na IndyCar no próximo ano – testou vários carros durante os seus cinco anos com a Haas, principalmente quando substituiu Romain Grosjean no final da temporada de 2020.

“É um alinhamento entusiasmante para o último teste desta época,” afirmou Günther Steiner. “A fiabilidade do Pietro é sempre apreciada pela equipa, especialmente quando ainda estamos a recolher dados e conhecimentos para a próxima época, por isso é adequado que ele continue a desempenhar as suas funções após o teste de pneus em Silverstone. O Ollie teve uma excelente primeira experiência connosco na Cidade do México e a sua atitude, ética de trabalho e feedback impressionaram-nos muito, por isso estamos muito satisfeitos por lhe dar mais tempo com a equipa para expandir ainda mais os seus conhecimentos de condução de um carro de Fórmula 1”.

Depois de Oliver Bearman ter deixado boas indicações durante o treino livre 1 do GP da Cidade do México, o piloto britânico vai também pilotar o Haas no treino livre do GP de Abu Dhabi, dias antes do teste pós-temporada.