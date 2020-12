F1: Haas com novo pólo em Maranello

A Haas terá um novo pólo em Maranello, perto da fábrica da Ferrari. Apesar da relação entre Ferrari e Haas ser “estritamente entre fornecedor e cliente”, é clara a ajuda que a Ferrari está a dar à equipa americana.

A Ferrari tem tido uma relação próxima com a Haas, com o fornecimento de unidades motrizes e outros componentes. Na próxima época, a Haas vai receber Mick Schumacher, piloto da academia Ferrari e coincidentemente, ou talvez não, recebeu pessoal da Scuderia para a sua área técnica, tal como Simone Resta, que foi diretor técnico da Alfa Romeo, tendo regressado entretanto à Ferrari, para agora se mudar para a Haas. Devido aos limites orçamentais a Ferrari dispensou vários trabalhadores que agora estarão ao serviço da Haas numa fábrica em Maranello:

O director da equipa Ferrari, Mattia Binotto, citado pelo Motorsport.com, disse: “Estas pessoas estarão em Maranello, num edifício completamente separado da Scuderia Ferrari. Eles não terão acesso ao edifício da Scuderia Ferrari. Está separado e eles permanecerão lá”.

No entanto, Binotto insistiu que a relação com a Haas permanecerá numa base de fornecedor/cliente, como anteriormente:

“No que nos diz respeito, eles são clientes”, acrescentou Binotto. “Alguns dos nossos colaboradores irão juntar-se à sua equipa e penso que é uma grande oportunidade para eles, porque ao fazê-lo, podem reforçar a sua organização técnica. É algo que era necessário para nós porque tivemos de reduzir a nossa organização de hoje para cumprir com o limite orçamental.“

“Mas a Haas continua a ser uma equipa totalmente independente em comparação com a Ferrari. Não é uma equipa júnior e não estamos a trocar informações para além do que é possível no regulamento”.

Binotto acrescentou que se sentia muito mais confortável a transferir pessoal para a Haas do que ter de os deixar ir completamente para que pudessem ser potencialmente contratados por outras equipas rivais.

“Se eu puder escolher e tiver de reduzir a minha organização, estou certamente mais feliz por saber que esses tipos estão a juntar-se à equipa da Haas e a reforçá-los, em vez de estarem simplesmente no mercado e disponíveis para outras equipas. É certamente assim que estamos a olhar para as colaborações”.