F1, HAAS com “novo carro” para o GP dos EUA em Austin | AutoSport

Segundo a Auto Motor und Sport a Haas está a trabalhar numa forte evolução do seu monolugar, que visa estrear no GP dos EUA que se realiza em Austin, no final do próximo mês. Segundo a mesma fonte, o carro é totalmente diferente do atual, podendo mesmo ser considerado uma ‘versão B’.

Depois de mais uma desilusão em Monza, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen lamentaram a falta de desenvolvimento do carro deste ano.

Há rumores que o caminho é copiar a Red Bull. Gunther Steiner confirma que a Haas vai modificar fortemente o carro de modo a perceber melhor a direção que terá de seguir para o próximo ano.

Resta saber se a versão ‘B’ será semelhante ao Red Bull e a ideia é trabalhar já no carro do próximo ano, ganhando com isso, tempo. há também rumores que várias equipas vão seguir a mesma filosofia da Red Bull.