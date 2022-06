F1: Haas com falta de peças, após acidentes | AutoSport

A Haas está com problemas no fornecimento de peças sobressalentes para os seus monolugares. Os incidentes têm se sucedido e a produção de novas peças não tem o ritmo necessário para fazer face às necessidades.

Talvez por isso se entenda a falta de peças novas e de atualizações nos carros da Haas, assim como a postura ultra conservadora em pista de Mick Schumacher em Baku que não arriscou. Além de tentar recuperar a confiança, por certo recebeu o aviso de que não há peças. Guenther Steiner explicou:

“Neste momento, o problema é realmente fazer as peças porque estamos muito atrasados com a produção. Não prevíamos fazer tantas peças”, disse o diretor da equipa da Haas, Steiner, ao Channel 4. Portanto, estamos a tentar recuperar o atraso, mantendo-nos vivos. Tivemos uma asa da frente levada para para Baku no sábado, apenas para ter aqui uma sobresselente para domingo – tivemos uma, mas não tivemos duas. Portanto, é um desafio”.