A equipa da Haas segue a linha das suas rivais McLaren, Racing Point, Williams e Renault e coloca os seus trabalhadores em ‘lay off’.

A F1 e a FIA continuam a trabalhar com as equipas para arranjar uma solução para as ajudar com os cortes drásticos causados pela pandemia coronavírus (COVID-19).

Na próxima semana, as equipas vão-se reunir e discutir mais cortes no teto orçamental.