F1, Haas celebra 150º GP: “queremos vencer corridas”, diz Günther Steiner | AutoSport

É a equipa mais recente do paddock, sem contar obviamente com o ‘rebranding’ da Force India em Aston Martin, e a Haas vai celebrar no Grande Prémio do Mónaco o seu 150º GP na Fórmula 1. São 150 corridas em sete temporadas completas e uns ‘pozinhos’, caracterizadas por altos e baixos da equipa norte-americana e que é liderada por Günther Steiner.

Para o responsável da estrutura com o nome de Gene Haas, afirma que tem sido uma carreira “decente” da equipa desde 2016 até agora. “Há quem tenha feito muito mais do que nós, mas 150 Grandes Prémios não é pouco” disse Steiner no podcast F1 Nation. “E se pensarmos que é a equipa mais jovem, acho que isso diz alguma coisa. Houve altos e baixos, mas a vida é assim. No final, tem sido uma boa trajetória, ou uma decente, e ainda não acabou, vamos continuar”.

O chefe de equipa da Haas tem como objetivo, depois de ter conquistado uma pole position (Kevin Magnussen, GP do Brasil de 2022), vencer uma corrida e mostrou-se confiante que isso acabará por acontecer. “O objetivo atual deste ano é subir no Campeonato de Construtores em relação ao ano passado, melhorando todos os anos, é tão simples quanto isto”, disse Steiner.

“E, a dada altura, queremos vencer corridas. Não sei a que distância está e não vou dizer que é nesta ou na próxima época, mas a certa altura, isso vai acontecer com a Haas”, concluiu.