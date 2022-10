F1: Haas assina acordo com novo patrocinador principal | AutoSport

A Haas anunciou hoje notícias animadoras para o futuro a curto prazo, com a finalização de um acordo com a MoneyGram, que irá ser patrocinadora principal da equipa americana.

A MoneyGram International, Inc., é líder mundial no desenvolvimento de pagamentos digitais P2P, irá tornar-se a nova patrocinadora principal da equipa Haas F1 em 2023 – ano em que a equipa mudará o seu nome para MoneyGram Haas F1 Team.

As duas organizações assinaram um acordo plurianual e, além disso, os novos carros da equipa irão ter uma decoração revista, que será revelada antes da época do próximo ano.

“Os nossos fãs exigem velocidade, e nós entregamo-la, tal como a MoneyGram faz para os seus clientes”, disse Gunther Steiner, diretor da equipa Haas. “A MoneyGram é líder mundial em tecnologia financeira e pagamentos, e está sempre a tentar expandir os limites da tecnologia. Foi essa ânsia pela inovação que nos levou a estabelecer uma parceria com a MoneyGram, e estamos confiantes que continuaremos a crescer juntos e a alcançar todo o nosso potencial”.

“Com esta nova e arrojada iniciativa, vamos de encontro aos nossos clientes bem como potenciais novos clientes”, disse Greg Hall, Diretor de Marketing da MoneyGram. “O calendário de corridas do próximo ano tem uma forte sobreposição com os principais mercados da MoneyGram, por isso estamos entusiasmados por desbloquear novos canais para ouvir os nossos clientes e compreender as suas necessidades específicas. Enquanto procuramos captar o crescimento de novos segmentos de clientes, estamos também ansiosos pelas infinitas oportunidades que este patrocínio trará para uma exposição adicional a uma base de consumidores mais ampla”.

Estas são excelentes notícias para a Haas que, com este acordo, poderá ganhar maior solidez financeira e reforçar a sua posição na F1, permitindo um desenvolvimento mais sustentado da equipa.

