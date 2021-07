F1: Haas aproveita feedback e abertura de Mick Schumacher | AutoSport

Ayao Komatsu, responsável pelo ramo da engenharia de corrida da Haas, afirmou hoje que Mick Schumacher tem sido muito útil à equipa com o seu feedback, mesmo em situações em que o piloto não concorda com o que lhe pedem. O engenheiro diz que o alemão o faz, para dar respostas às dúvidas da equipa.

“Ficou claro para todos nós desde o início que ele é muito, muito aberto a todas as ideias, portanto, se lhe dissermos: ‘OK, vamos tentar isto, porque não vamos nesta direção?”, mesmo quando ele não concorda com isso, fica feliz por tentar. Quer se trate da configuração de um carro, ou apenas da gestão, do estilo de condução, por uma volta, por distância de corrida, irá experimentá-lo. Logo, isso dar-nos-á dados muito bons. Quer funcione ou não, seja como for, ele fê-lo, de modo a obter os dados e o feedback. Toda essa abertura e vontade de tentar tudo, e depois ser capaz de ser construtivo quando a situação, como, penso eu, era Baku, onde tínhamos um problema com o carro. A sua sessão foi tão descontínua. Claro que ele estava frustrado e zangado no carro, mas mesmo assim [permaneceu] muito calmo, construtivo, deu-nos um feedback surpreendente. Por isso, quando se trabalha assim, é útil para todos.”

Em relação ao colega de equipa, Komatsu explica que Schumacher está um pouco à frente de Nikita Mazepin no seu desenvolvimento, tendo dado passos em frente, principalmente na gestão de pneus, uma área cada vez mais crítica.

“Ele deu um grande passo em todas as áreas, mas [na] gestão de pneus, penso que deu um grande passo nas últimas corridas. Nikita gosta de muito mais estabilidade, especialmente em curvas de alta velocidade, e Mick consegue lidar com isso, mas, por vezes, para cuidar dos pneus na corrida, precisamos quase de nos concentrar mais em ter um carro que seja fácil com os pneus. Assim, as suas exigências são na realidade bastante diferentes. Levou-nos algum tempo a compreender isso. Penso que estamos a chegar lá nesse sentido. Mas uma coisa é obter o desempenho para uma volta, outra coisa é para os 300 quilómetros no domingo [com] gestão de pneus. Mick está de facto a ir muito bem. Deu um passo grande recentemente. Nikita também está a chegar lá.”