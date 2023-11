F1: Haas apresentou um pedido de revisão aos limites de pista no GP dos EUA | AutoSport

Mais uma polémica à vista, ou apenas uma tentativa de mostrar um ponto de vista? A Haas apresentou à FIA um pedido de revisão à fiscalização dos limites de pista impostos no GP dos EUA. Muitos pilotos passaram para lá dos limites na curva 6, onde os comissários não tinham câmaras para verificar os possíveis excessos, o que foi aproveitado por vários pilotos.

Antes de mais, o pedido de revisão não garante que o resultado do GP dos EUA seja revisto. Este primeiro passo permite que as equipas solicitem uma revisão desde que esta seja iniciada no prazo de 14 dias após a competição a que se refere. Nesta fase, a FIA vai analisar se a equipa que faz o pedido tem novas provas relevantes. Ou seja, a Haas terá de apresentar provas que ainda não foram vistas pelos comissários por altura do GP. Novos argumentos ou novas interpretações do que foi dito e feito não serão tidas em conta… apenas novas provas claras e relevantes. Se a relevância e validade das novas provas forem aceites, será agendada uma revisão para reconsiderar as potenciais violações. Caso contrário, a petição será rejeitada e não haverá revisão.

A Haas não comenta o processo, mas poderá estar a tentar que Nico Hulkenberg seja promovido, depois de ter terminado em 11º nessa corrida. No final do GP dos EUA, os comissários admitiram que poderia ter havido mais infrações na curva 6, mas que não havia provas fidedignas dessas infrações:

“Com base nas imagens de vídeo disponíveis (que não incluíam CCTV), os comissários determinam que, embora possa haver alguma indicação de possíveis infrações aos limites da pista na Curva 6, as provas disponíveis não são suficientes para concluir com precisão e consistência que ocorreram quaisquer infrações e, portanto, não tomam outras medidas”.

Uma vez que os comissários revelaram que viram todas as provas disponíveis, parece pouco provável que a Haas tenha novas provas relevantes, mas o processo segue e resta agora aguardar pelo resultado. Se o pedido for aceite, poderemos ver mudanças no resultado final do GP dos EUA.