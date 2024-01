F1: Haas apresenta nova decoração na próxima semana, antes do lançamento do VF-24 | AutoSport

A Haas anunciou que vai apresentar digitalmente a decoração do VF-24 na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, dias antes do ‘shakedown’ marcado em Silverstone para o monolugar da temporada de 2024 da Fórmula 1.

Depois de ter terminado no último posto da classificação do mundial de construtores em 2023, a Haas procura melhorar desenvolver um carro que permita melhores desempenhos. Enquanto esperamos para ver o produto final em pista, a equipa norte-americana vai revelar uma série de imagens na próxima semana – como fez a McLaren – para mostrar a nova decoração.

No dia 11 de fevereiro, a equipa vai testar os sistemas em Silverstone. Este ano, os “dias de filmagem” que as equipas usam para recolher material para efeitos de marketing e, habitualmente, para fazer o ‘shakedown’ aos carros deixam de ter um limite de 100 km passando a ter como limite máximo os 200 km.

A desvantagem técnica da Haas em 2023 foi enorme e por isso, Ayao Komatsu, o novo responsável depois da saída de Günther Steiner, admite que a sua equipa provavelmente “não compreendeu tudo” o que correu mal com o VF-23. Apesar de “uma grande parte” do problema ter sido resolvido, há muito ainda que fazer, revelou o chefe de equipa, acrescentando que o ideal seria “desenvolver um carro que pudesse lidar com o problema”. Admitindo que a sua equipa vai começar um pouco atrás de alguns adversários, reforça Komatsu que há “uma boa ideia daquilo em que temos de nos concentrar” no desenvolvimento durante a temporada.

Foto: Sam Bloxham / LAT Images)