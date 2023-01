F1: Haas anuncia apresentação | AutoSport

A Haas anunciou a data de apresentação do seu projeto para 2023 para dia 31 de janeiro, agendando a revelação da pintura do VF-23 para ser a primeira equipa a fazê-lo.

Faltava apenas a confirmação da data do evento da equipa norte-americana para concluir o calendário de apresentações de 2023 na Fórmula 1, depois da Alfa Romeo o ter feito na semana passada. Assim, ao contrário do facto de ter sido a última a confirmar a data, a Haas será a primeira a revelar o projeto para a época que se avizinha, apenas mostrando a nova pintura, ou seja o VF-23 apenas será conhecido realmente no primeiro dia dos testes de pré-temporada no Bahrein, a 23 de fevereiro.

Equipa Data da Apresentação Haas 31 de janeiro de 2023 – 14 horas Red Bull RB19 3 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Williams 6 de fevereiro de 2023 – 14 horas Alfa Romeo C43 7 de fevereiro de 2023 – 9 horas AlphaTauri AT04 11 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar McLaren MCL37 13 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Aston Martin AMR23 13 de fevereiro de 2023 – 19 horas Ferrari – Projeto 675 14 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Mercedes W14 15 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Alpine A523 16 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Internacional do Bahrein