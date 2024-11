F1, Haas, Alpine e RB: luta a 3 pelo 6º lugar dos construtores

Não é só a luta pelo Mundial de Construtores que está emocionante, mas também a batalha que se desenrola pelo sexto lugar no campeonato. O que parecia ser uma luta de duas equipas entre a Haas e a RB foi virado do avesso pelo duplo pódio da Alpine no Brasil, que colocou a equipa anglo-francesa acima de ambas as equipas no sexto lugar.

Foi um resultado que não se coadunou com a forma como a equipa de Oliver Oakes tinha passado a primeira parte da época, mas que surgiu no meio de ganhos de performance recentes após um desenvolvimento impressionante do carro nos últimos tempos.

Em Las Vegas, a equipa esteve novamente na luta pelos pontos, depois de Pierre Gasly se ter qualificado num excelente terceiro lugar, mas essas esperanças desvaneceram-se quando foi forçado a abandonar logo no início da corrida.

E tanto a Haas como a RB tiraram partido disso com os seus próprios resultados, com Nico Hulkenberg a sair por cima numa luta tensa com Yuki Tsunoda pelo oitavo lugar. O resultado levou a Haas de volta ao sexto lugar, um ponto acima da Alpine, enquanto a pontuação de Tsunoda significa que a RB está apenas a três pontos da Alpine e a quatro da Haas. Em apenas duas corridas, todos os pontos são cruciais, e esta luta parece destinada a durar até às últimas voltas do ano.