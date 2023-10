F1: Haas ainda não chegou ao nível que pretende | AutoSport

A Haas implementou o maior pacote de atualizações da sua história, com um nível de investimento sem precedentes. Trata-se praticamente de uma versão B do carro deste ano, numa tentativa de acelerar o desenvolvimento do monolugar de 2024. Mas as primeiras impressões não foram as melhores.

O diretor da equipa Haas, Guenther Steiner, afirmou que a atualização s não estava a funcionar como esperado até agora:

“Hoje não correu como planeado”, disse Steiner. “Temos mais trabalho a fazer, mas inicialmente não estamos muito satisfeitos com o que aconteceu, por isso temos de ver como vamos enfrentar o dia de amanhã [hoje]. Encontrámos algumas coisas e fomos na direção errada, mas é difícil tirar conclusões precipitadas após um treino, duas sessões de qualificação e uma corrida curta. Neste momento, temos de encontrar mais coisas, porque a atualização não fez o que esperávamos.”

No entanto, a equipa contrariou as declarações do diretor. A equipa norte-americana insistiu que os primeiros dados do fim de semana dão conta do bom rendimento do pacote de atualizações introduzido no VF-23, apesar do nível na Sprint não o indicar. Talvez por isso, e com pouco a ganhar hoje, a equipa violou o parque fechado para fazer alterações e aprender mais na corrida.