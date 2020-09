F1: Há alternativa na Austrália, caso Melbourne ‘caia’.

Há uma hipótese de Melbourne ser ‘trocada’ por outra localização na Austrália no arranque do próximo Mundial de Fórmula 1. Tailem Bend, uma pequena cidade na Austrália do Sul emergiu como uma potencial substituta de Melbourne, cidade de que está atualmente em pleno confinamento, com o governo do estado de Vitória a anunciar recentemente a extensão do estado de emergência para os próximos seis meses, pelo menos. E esse pelo menos faz toda a diferença porque o calendário tem que ficar decidido bem antes. Nesse contexto, o estado ‘rival’ na Austrália do Sul pode chegar-se à frente. Steven Marshall, líder da Austrália do Sul, já disse que Bend Motorsport Park, situado a 100 km da capital Adelaide, é “um dos melhores circuitos de corridas a nível mundial. Analisamos todas as opções em termos de trazer eventos para a Austrália do Sul. Claro que a perspetiva comercial é importante, mas queremos trazer eventos de qualidade para a Austrália do Sul, que promovam a atividade económica, que ponham a nossa economia em movimento, é exatamente o que procuramos. Penso que estamos numa posição muito boa se o GP de Melbourne não for para a frente. Não o queremos roubar, mas a Austrália do Sul está pronta com uma pista fantástica, se necessário”, disse. O responsável pelo circuito já disse que a F1 seria possível com alguns ajustes de segurança.