F1: Há 16 anos era apresentado o último Jordan

A 25 de fevereiro de 2005, em Moscovo, era apresentado o EJ15, o último monolugar a carregar o nome da Jordan. O carro foi pilotado por Tiago Monteiro e Narain Karthikeyan. Robert Doornbos foi o piloto de testes.

O começo do ano foi atribulado com a Cosworth a deixar de fornecer motores à Jordan que ficava assim sem motor para o arranque da época. No entanto foi conseguido um acordo com a Toyota, passando a Jordan a ser a primeira cliente da Toyota. A instabilidade era clara, com a venda da equipa a estar em cima da mesa, sendo que no ano seguinte passaria a ser chamada de Midland.

As melhores recordações de Monteiro

Foi o ano de estreia para Tiago Monteiro, que chegava em 2005 como estreante na competição. Um dos momentos mais marcantes terá sido o primeiro contacto com um F1 e toda a aventura que se seguiu a esse momento: “Lembro me perfeitamente do primeiro contacto com um F1, que foi num teste em Barcelona com a Renault que ganhei depois da temporada na Fórmula 3000. Lembro-me muito bem de tudo e do impacto que foi quando o motor começou a trabalhar. O ir para a pista e o sentir algo tão impressionante, quer na potência, quer no poder de travagem. Uma força tremenda, algo quase inimaginável, não dá para esquecer. Assim como não dá para esquecer os testes com a Jordan, a primeira corrida na Austrália quando dou por mim no grid ao lado de nomes como o Michael Schumacher, Fernando Alonso… semanas antes estava a jogar na Playstation com eles e naquele momento estava com eles em pista. E nesse fim de semana estava doente, com 40 graus de febre, por causa do lançamento na Praça Vermelha e passei o fim de semana a injeções. Só pensava para mim ´estou aqui na F1, doente e se fosse noutro caso estaria num hospital e agora vão me injetar para poder correr´”.

O EJ15 foi o último carro da Jordan a subir ao pódio, com Monteiro a conseguir o terceiro lugar no GP dos Estados Unidos. Depois desse feito inesperado veio mais um momento alto com a fantástica prestação de Monteiro em Spa. Monteiro teve vários grandes momentos na F1, um dos quais o famoso pódio no GP do EUA, mas há outro momento marcante que quis partilhar connosco: “O pódio claro é um momento marcante, mas aquele ponto que fiz em Spa também foi marcante. Foi uma corrida impressionante em que arranquei de 16º, e começou logo mal, porque houve alguém na minha frente que não foi para a grelha, mas ninguém me avisou pelo que ocupei um lugar à frente do que devia. Quando fui avisado já estava parado e não podia fazer nada. Arranquei para a corrida convencido que iria ser penalizado, mas a corrida acabou e não aconteceu nada. A corrida foi de loucos com chuva, condições difíceis, Ultrapassei o Juan Pablo Montoya, o Ralf Schumacher o Jarno Trulli e até tive um toque com ele durante a corrida. Acabei em oitavo mas sabia que ia ser penalizado. Tínhamos um avião privado para Londres pois havia um evento nessa noite e depois dos festejos fui para o avião. Quando estávamos prestes a descolar recebo uma chamada que pensava seria da minha desclassificação, mas afinal era a confirmação do resultado.”

EJ15B começou mal mas ainda fez sorrir

A corrida em Spa foi já feita com o EJ15B, uma versão B do chassis usado no arranque da época. A versão B foi utilizada nas últimas cinco corridas da época e permitiu uma das melhores prestações de Monteiro na F1, que foi o rookie do ano. No entanto no nascimento do EJ15B foi difícil, como noticiou na altura o AutoSport:

“O Jordan EJ15B poderá nunca alinhar num Grande Prémio, se a equipa de Tiago Monteiro não conseguir resolver os problemas de sobreaquecimento que deram muito que fazer a Robert Doornbos nas quatro sessões de uma hora que efectuou, até agora, com o novo monolugar.

Tanto em Magny-Cours como em Silverstone, o holandês nunca conseguiu cumprir o programa de trabalho a que se tinha proposto, pois bastava uma pequena série de voltas para que as temperaturas da água e do óleo subissem para valores alarmantes, forçando-o a regressar de imediato às boxes.

Só com a abertura de diversos buracos na carenagem do EJ15B é que Doornbos conseguiu superar o problema, mas assim perdeu imenso em velocidade de ponta e em carga aerodinâmica, pelo que só andou mais rápido que Monteiro e Karthikeyan quando fez uma volta com o depósito de gasolina quase vazio, no final do segundo treino livre.

Os testes que a equipa vai levar a cabo esta semana no Paul Ricard serão decisivos para o futuro do EJ15B, pois estando os ensaios interditos até ao final de Agosto, a Jordan não vai poder resolver os problemas a tempo de levar o chassis novo nem para a Turquia, sendo provável que Monteiro tenha de terminar a temporada ao volante do chassis com que se estreou na Fórmula 1.”

Se o Jordan EJ15 mais não é do que o chassis do ano passado adaptado aos novos regulamentos técnicos, o monolugar ensaiado por Monteiro e Karthikeyan em Barcelona foi concebido já a pensar nas regras actuais e, por isso, é bastante diferente mesmo visualmente, do seu antecessor.

Como o próprio piloto explica, “este é um carro de 2005 e, por isso, tem um certo ar de família com os outros carros do plantel. Digamos que a aerodinâmica tem um tratamento semelhante ao que a McLaren e a Renault já fizeram, o que dá um ar bastante mais moderno ao EJ15B.

No que diz respeito à aerodinâmica, tirando as asas – tanto da frente como traseira – que já tinham sido colocadas no carro velho, é tudo novo. Os flancos são mais estreitos, sobretudo em baixo, as derivas colocadas à frente dos flancos são mais extremadas e a própria forma da parte superior dos flancos tem muito mais tratamento aerodinâmico do que no chassis velho. As entradas de ar são bastante mais estreitas, mas o fluxo de ar para essas entradas também foi melhorado, ao mesmo tempo que o capot-motor também foi modificado, contribuindo para que o aspecto do carro seja bastante diferente daquele que tenho utilizado até agora.

Mas a Jordan não se limitou a trabalhar no melhoramento da aerodinâmica do seu monolugar, aproveitando para redesenhar peças mecânicas, como nos explicou o piloto português: “Foi feito um grande trabalho para mudar a distribuição de pesos, pois a tendência actual é para passar mais peso para a frente do carro, ao contrario do que acontecia quando o EJ14 do ano passado foi desenhado. Por isso os radiadores são diferentes e as caixas electrónicas mudaram de lugar, necessitando, para isso, de um novo sistema de arrefecimento, para funcionarem bem.

Também mudamos os escapes, que continuam a ter saída alta, mas são bastante mais curtos, o que facilita bastante a arrumação da parte traseira do chassis. Digamos que foi feito um trabalho profundo nas áreas em que podemos ganhar mais performance, e que as modificações foram suficientemente profundas para que tenhamos muito trabalho à nossa frente até tudo funcionar bem.”

Foram os últimos chassis da Jordan a correr na F1, mas que permitiram a Monteiro uma primeira época de sonho no Grande Circo.