F1, Günther Steiner: “Zandvoort é o melhor exemplo de um circuito da velha guarda modernizado” | AutoSport

Günther Steiner, chefe de equipa da Haas, refletiu sobre o regresso do Grande Prémio dos Países Baixos no ano passado, e elogiou o trabalho feito para modernizar a pista histórica e trazer o evento de volta como um pilar do calendário de Fórmula 1.

“Penso que foi o melhor exemplo de um circuito da velha guarda modernizado. Penso que o comité organizador, o promotor, fez um trabalho fantástico ao reavivar uma pista antiga para que pudéssemos voltar atrás enquanto a preparávamos para a era moderna da Fórmula 1. Tirem-lhes os chapéus, pois todos estão realmente ansiosos por regressar a Zandvoort”.

Quando questionado sobre o feedback dos pilotos sobre o novo pacote de evoluções após o Grande Prémio da Bélgica, Steiner disse que Spa não trouxe ao de cima o melhor do VF-22. Acrescentou, no entanto, que os dados recolhidos em pista, paralelos às informações recolhidas no túnel de vento, são promissores.

“Naquele circuito nós não brilhámos. O bom é que vemos que os dados do carro correspondem aos dados do túnel de vento e, nesta fase, isso é o mais importante”.

Olhando para o resto da temporada, Steiner delineou o que espera serem as pistas mais fortes e as mais fracas da equipa, com especial destaque positivo para a corrida deste fim-de-semana, em Zandvoort. Por outro lado, o fim-de-semana seguinte, em Monza, não inspira muita confiança em Steiner.

“Vou começar com a pista que não será boa para nós, que será Monza, essa não é a nossa pista favorita, mas espero que possamos ter bons resultados em Zandvoort e no Japão. Em Austin sempre nos debatemos um pouco, mas espero que consigamos fazê-lo este ano, mas definitivamente onde não estou ansioso é Monza”.

Com Kevin Magnussen a pilotar em Zandvoort pela primeira vez num carro de F1, Steiner disse que está confiante na sua capacidade de se adaptar à nova pista, enquanto espera por sessões de treinos livres sem problemas.

“Penso que se preparam muito bem para esta corrida. Obviamente que é preciso um pouco de tempo para encontrar os níveis perfeitos de aderência, mas penso que ele vai aguentar como em qualquer outro circuito novo. Espero que tenhamos um TL1 e TL2 livres de problemas para que possamos conseguir o máximo de voltas possível para estarmos prontos para a qualificação, mas não tenho medo de que o Kevin [Magnussen] não se adapte à pista”.