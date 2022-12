F1: Gunther Steiner vai publicar livro sobre a época 2022 | AutoSport

Gunther Steiner é um fenómeno de popularidade e uma das personagens mais caricatas do mundo da F1. Em 2022 a Haas voltou a dar que falar e Steiner colocou a história desta época num livro.

2022 foi uma época recheada de altos e baixos para a equipa. Desde a polémica saída de Nikita Mazepin , que levou à entrada de Kevin Magnussen, que marcou os primeiros pontos do ano para a equipa e acabaria por fazer uma inesperada pole no Brasil, a Haas voltou a viver um turbilhão que agora foram passadas para o papel.

‘Surviving to Drive’ é o título do livro do chefe da Haas, retratando uma época em que a equipa apostou tudo na recuperação e conseguiu progredir:

“Penso que não poderia ter escolhido um ano mais ativo em termos de documentação de algumas das muitas coisas pelas quais uma equipa principal tem de passar na Fórmula 1”, disse Steiner. “Nunca pensei escrever um diário e, enquanto gosto de olhar para a frente, foi divertido olhar para trás durante este ano e refletir sobre os muitos altos e baixos que encontramos na Haas. Espero que as pessoas apreciem esta visão da nossa época de 2022 e esperemos que venham para o passeio em 2023, quando procurarmos construir sobre os sucessos deste ano”.