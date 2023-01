F1, Gunther Steiner: “Uma pole de Mick Schumacher não mudaria a nossa decisão” | AutoSport

A Haas irá começar 2023 com uma dupla renovada. Nico Hulkenberg irá juntar-se a Kevin Magnussen, com Mick Schumacher a perder a vaga. Mas Gunther Steiner afirmou que a decisão foi dura de tomar, mas que um resultado expressivo não teria mudado o desfecho.

Mick Schumacher alternou entre o muito bom e o mau em 2023, evidenciando potencial, mas também algumas fragilidades que, no final, acabaram por custar muito. Gunther Steiner admitiu que a decisão foi difícil, mas que não teria sido alterada se, por exemplo, fosse Schumacher a fazer a pole em Interlagos:

“Absolutamente”, respondeu Steiner quando lhe perguntaram se pensou seriamente em manter Schumacher por mais um ano. “Mick melhorou muito esta temporada, todos viram, não preciso de vos dizer. E foi por isso que demorámos tanto tempo. Nós não tomámos esta decisão, como as pessoas pensam, antes do verão. Demorámos muito tempo a decidir o que era melhor para a equipa, como eu sempre disse. Ele pilotou muito e bem em algumas corridas. Nada teria mudado [se fosse Schumacher a fazer a pole no Brasil]. Porque não se pode tomar esta decisão sobre uma corrida ou um resultado de qualificação – isso seria errado nos dois sentidos”.