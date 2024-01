F1: Gunther Steiner tramado pela Netflix? | AutoSport

Gunther Steiner já não é mais o diretor da Haas. O carismático ex-líder da estrutra americana viu chegar a fim uma ligação umbilical, ele que foi um dos grandes responsáveis pela criação da equipa, com Gene Haas. A série da Netflix, Drive to Survive, fez de Steiner uma estrela, e talvez essa fama o tenha prejudicado.

Quanto mais fama, mais pressão e Steiner, a certo ponto, tornou-se maior que a equipa, ao nível da notoriedade. Já não era a Haas… era a Haas de Steiner. E o ex diretor de equipa considera que isso poderá ter ajudado ao desfecho que todos conhecem, com a sua saída da equipa.

Steiner foi questionado no Autosport International Show se o Drive to Survive teve alguma coisa a ver com a decisão de Gene Haas de não renovar o seu contrato e o antigo diretor técnico da Red Bull não confirmou nem negou a ideia:

“Talvez isso tenha desempenhado um papel, mas o facto é que Haas beneficiou enormemente desta popularidade. Isto tornou possível o contacto com a MoneyGram. Para mim, nunca se tratou de me tornar famoso. As pessoas que me conhecem sabem que isso não é assim tão importante para mim. Não me levantei de manhã a pensar em tornar-me famoso. Levantava-me para ir trabalhar”.