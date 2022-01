F1, Günther Steiner: “Tivemos que ter cuidado para que as pessoas não ficassem complacentes” | AutoSport

A Haas terminou o ano no último lugar entre os construtores, sem pontuar em nenhuma corrida. Com dois pilotos estreantes ao comando dos seus carros, ansiosos por provar o seu valor, Günther Steiner afirmou que foi preciso ter uma conversa com ambos para se aperceberem que primeiro estava a equipa e não os seus resultados.

“No início da temporada lutaram entre si. Dissemos: ‘Rapazes, estão a lutar pelo 19º lugar. Isso não ajuda em nada a equipa.’ A partir daí entenderam isso”, explicou Günther Steiner em entrevista ao Motorsport-total.com. “Na Fórmula 1, não se trata de apenas vencer um piloto. Quando temos de trabalhar numa estratégia no treino, surge a pergunta: ‘Por que eu tenho que fazer isso e não o outro?’ Porque é melhor para a equipa! É fácil. Para nós, eles não são os pilotos A e B. Eles são A e A. Ambos têm as mesmas oportunidades assim que descobrimos o que é melhor para a equipa. Não olhamos à diferença, ambos têm o mesmo estatuto e funciona”.

O responsável pela Haas ainda disse que sem poderem lutar com os adversários, a maior preocupação foi manter a equipa focada e estimulada durante o ano. “Tivemos que ter cuidado para que as pessoas não ficassem complacentes, que se acostumem e não façam o seu melhor. Tinha que dizer: ‘Não se tornaram estúpidos ou maus. Vai ficar melhor. O nosso carro simplesmente não evoluiu. A resposta é muito simples. Se o carro não for atualizado, acaba-se no fundo. Por isso, nas duas últimas corridas, não conseguia acreditar que estávamos apenas um ou dois décimos atrás do pelotão. Não entendo isso porque o carro tinha quase dois anos.”