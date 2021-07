F1: Günther Steiner tira o chapéu ao desempenho de George Russell | AutoSport

Günther Steiner passou de ser líder de uma equipa do meio da tabela, para ser líder de uma equipa do fundo da tabela num curto espaço de tempo. Nestes últimos tempos, Steiner tem visto a sua equipa atrás da Williams, que quer fazer o percurso inverso da Haas, e por isso, tem analisado mais de perto os desempenhos de George Russell. O chefe de equipa da Haas revelou em entrevista à RTL que aprecia o trabalho desenvolvido por George Russell na Williams. Günther Steiner afirmou ainda, que gostaria que os seus pilotos fossem tão bons quanto Russell nos próximos anos.

“Tiro o chapéu ao George pelo que está a fazer neste momento com o carro. Já estava bem no ano passado. Espero que os nossos pilotos sejam tão bons quanto o George nos segundo e terceiro anos. Ele tem muito a dizer na Fórmula 1 no futuro, é jovem, rápido e faz tudo muito bem e ainda é um tipo simpático. Está a fazer um excelente trabalho.

Steiner pensa que a Mercedes tem o futuro de Russell bem planeado e que tem confiança que com o carro certo, o britânico será campeão.

“Ele está no mercado, mas no mercado Mercedes. Penso que a Mercedes sabe exatamente o que eles querem fazer com ele. É preciso ver [o seu talento] quando estiver num bom carro. Se conseguir pilotar consistentemente em bons carros, veremos um Campeão do Mundo. Tenho confiança que será um Campeão do Mundo se estiver no carro certo no momento certo. Penso que ele tem as capacidades necessárias para o fazer.”