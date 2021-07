F1, Gunther Steiner: “Temos de evitar jornadas triplas” | AutoSport

As jornadas triplas ameaçam ser uma realidade cada vez mais presente no calendário da F1, com o aumento do número de provas, mas a globalidade das equipas não gosta de três corridas seguidas. Gunther Steiner avisou novamente para que se evitem três corridas em fins de semana seguidos.

A exigência de três fins de semana consecutivos a competir para todos os envolvidos na F1 é tremenda e o cansaço no final do GP da Áustria era visível. Steiner não gosta e pretende que isso seja evitado:

“Neste momento, continuamos a falar por causa da COVID, o calendário muda, por isso não diria que há razões para que seja assim. Mas precisamos de tentar não ter jornadas triplas. Penso que mais jornadas duplas são melhores do que uma tripla. Com jornadas triplas, algumas pessoas estão fora um mês até regressarem a casa e, nesse mês, fizeram três corridas, o que também é bastante stressante. Tenho a certeza de que a FOM vai analisar a situação, mas, de momento, é uma situação COVID porque uma destas jornadas triplas, como esta, acabou por acontecer porque o calendário é um alvo em movimento”.

Steiner espera que a corrida Rússia-Turquia-Japão seja mais difícil, dada a diferença de fusos horários e de viagens.

“Será mais difícil, esse será muito mais difícil porque o fuso horário também muda e, obviamente, o jet lag é uma questão”, acrescentou Steiner. “Dei a todos o dia de folga na segunda-feira para que pudessem fazer algumas atividades por aqui. Mas se voarmos de um país para o outro, não há nada. O dia de folga é passado num avião”.