F1: Günther Steiner surpreendido por falta de progresso no desenvolvimento do carro | AutoSport

Sem conseguir obter progressos no desenvolvimento do VF-23, a Haas terminou a temporada de 2023 da Fórmula 1 no último lugar do mundial de construtores e com vários problemas para resolver no seu monolugar tendo em vista a próxima época. Não é a primeira vez que a equipa norte-americana falha com a introdução de novos componentes ou no desenvolvimento dos seus carros, mas a situação deste ano surpreendeu Günther Steiner, admitiu o responsável máximo da estrutura.

Fiquei surpreendido”, declarou Steiner, citado pelo Speedcafe. “O problema é que não houve um aumento de desempenho com o desenvolvimento. Não é que não quiséssemos ou não pudéssemos fazer atualizações. Não fizemos atualizações porque, se fizermos uma atualização e soubermos que o carro não vai ser mais rápido, não vale a pena”. O responsável da Haas insistiu que “foi uma surpresa não termos feito qualquer progresso no desenvolvimento no túnel de vento”.

Nico Hülkenberg, numa outra ocasião em declarações ao Auto Motor und Sport, reforçou esta mesma ideia, quando afirmou que o facto do desenvolvimento do monolugar não ter melhorado em nada em termos competitivos é uma situação “preocupante e alarmante”.

Com a introdução de uma versão B do VF-23 para o Grande Prémio dos EUA, a equipa procurou uma nova abordagem para 2024. Steiner esclareceu que o tempo em túnel de vento e o investimento no desenvolvimento foi utilizado para “trazer esta atualização para Austin, uma renovação completa do carro”, até porque as questões principais centravam-se na parte aerodinâmica. “No próximo ano será um carro completamente novo, e começamos do zero”, acrescentou Steiner. “Precisamos de desenvolver o carro, para ser mais rápido e os pilotos gostarem mais”, concluiu.

