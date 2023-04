F1, Gunther Steiner sobre Mick Schumacher: “É simplesmente ridículo” | AutoSport

Gunther Steiner não poupou nas críticas a Mick Schumacher no seu livro ‘Surviving to Drive’. O chefe da Haas falou do episódio de Suzuka, em que o jovem piloto alemão teve uma saída de pista já a caminho da boxes, que terá sido a machadada final nas esperanças do piloto alemão.

No seu livro, Steiner reflete, à sua maneira, sobre o incidente:

“Aconteceu na volta de regresso às boxes. “, recorda Steiner no seu livro. “Claro que a pista estava muito molhada, mas mais ninguém mais conseguiu destruir um carro no caminho para as boxes. Perdemos um carro após cinco minutos e agora temos de construir outro. Não posso ter um piloto que não tenha a certeza que pode pilotar um carro em segurança numa volta lenta. Isso é simplesmente ridículo. Quantas pessoas poderíamos empregar com 700.000 dólares (cerca de 640.000 euros, o custo do acidente)”, concluiu o chefe da equipa Haas.