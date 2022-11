F1, Gunther Steiner: “Satisfeito por acolher Nico Hülkenberg” | AutoSport

A decisão está tomada. A Haas optou por Nico Hulkenberg para a época 2023, apostando na experiência e abdicando da juventude. É um regresso a uma fórmula antiga que deu frutos no passado. Gunther Steiner estava satisfeito por poder confirmar o piloto alemão na sua estrutura.

“Estou naturalmente muito satisfeito por acolher Nico Hülkenberg de volta como piloto a tempo inteiro na Fórmula 1. A experiência e a base de conhecimentos que o Nico traz à equipa é evidente – com quase 200 inícios de carreira na Fórmula 1 – e uma reputação como sendo um grande qualificador e um piloto sólido e fiável. Estes são atributos que, quando os juntamos com a experiência de Kevin Magnussen, nos dão uma linha de pilotos muito credível e bem temperada, que acreditamos que irá ajudar a empurrar a equipa para a frente na grelha. Esse é obviamente o objectivo e foi essa ambição que levou Nico a regressar à Fórmula 1 – ele partilha a nossa visão e pode ser um jogador chave juntamente com o resto da equipa na construção das bases que lançámos este ano com o nosso regresso à batalha dos pontos”, acrescentou Steiner.

Claro que o caso da Hungria, em que Magnussen proferiu uma célebre frase quando interpelado por Nico Hulkenberg, continua a ser referia, mas Steiner preferiu não dar importância a isso, admitindo que falou com Magnussen:

“Falei com ele brevemente, mas não perguntei: ´Gostas dele ou não?´. Temos de garantir que eles se entendem, mas penso que se entendem bastante bem. Eles podem ir de férias juntos. Têm filhos mais ou menos da mesma idade. E não façam o que Kevin convidou Nico a fazer há alguns anos”.

“Penso que eles falam agora. Eles não falaram durante cinco anos, mas falaram este ano. Perguntei a Kevin e ele respondeu que tem uma relação normal com ele”.