F1: Günther Steiner respondeu a Ralf Schumacher | AutoSport

Depois de ter comentado publicamente o acidente de Mick Schumacher no terceiro treino livre da Hungria, Günther Steiner foi criticado pelo tio de Mick e antigo piloto de F1, Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher não gostou que Steiner tivesse vindo a público dizer que, “estes acidentes estão a ser demasiado frequentes e fortes”. O tio de Mick veio depois afirmar que este tipo de conversas têm que ser tidas internamente e não publicamente, acrescentando que, “a Haas tem estado sempre atrás há três anos. O que faz ele como chefe de equipa? Também não fala sobre isso publicamente”.

Steiner respondeu às críticas lançadas por Ralf Schumacher, afirmando que “lavamos a roupa suja internamente”.

“Faço as minhas coisas da forma como as faço”, disse o italiano, citado pelo Motorsport.com. “Faço as coisas da maneira que penso ser a correta”. Não falei mal do Mick, de todo. Apenas disse que estava a ser demasiado. Recentemente tem havido muitos acidentes. É desnecessário, não ajuda ninguém. Foi tudo o que disse. Mas mais uma vez, governo a casa como quero. Eu não criticaria publicamente. Não se faz isso.Faz-se isso internamente. Lavamos a roupa suja internamente”.