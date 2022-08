F1, Günther Steiner responde aos comentários que comparam de novo o Haas ao Ferrari | AutoSport

A Haas trouxe bastantes atualizações para o carro de Kevin Magnussen no Grande Prémio da Hungria, que suscitaram comparações entre o ‘novo Haas’ com o Ferrari. O chefe de equipa, Günther Steiner já respondeu às provocações.

Após uma primeira metade de época sem grandes atualizações nos carros, a Haas trouxe um novo fundo, novo chassis e suspensão para o VF-22 de Magnussen, uma vez que ainda não existiam peças para o outro carro de Mick Schumacher. No momento da escolha sobre qual dos pilotos iria usufruir das novas atualizações, o dinamarquês foi o escolhido porque foi o piloto que implicou menos gastos à equipa, uma vez que Mick Schumacher já teve dois acidentes muito dispendiosos na Arábia Saudita e no Mónaco, e a vantagem de Magnussen sobre Schumacher no campeonato de pilotos.

Muitos dos comentários que foram surgindo sobre o novo VF-22 fazem a inevitável comparação com o Ferrari, devido ao novo chassis e laterais do monolugar. Muitas pessoas já apelidam o Haas como “Ferrari branco”, tal como aconteceu há dois anos atrás com o “Mercedes cor-de-rosa” da Racing Point.

Quando questionado pelos media se a intenção da Haas era copiar o modelo do F1-75 da sua fornecedora de motor, a Ferrari, Günther Steiner respondeu:

“Eu espero ser rápido. Se alguém diz que copiámos, eu já tenho dado a mesma resposta a todos, ‘então quem deveríamos ter copiado, os Williams?’. Sem desrespeitar a Williams, mas é um conceito completamente diferente, e eles estão atrás de nós, por isso se copiarmos alguém, copiamos dos melhores, e neste momento é a Ferrari e a Red Bull”, atira o italiano. “O nosso carro tem o mesmo motor que a Ferrari, com a mesma caixa de velocidades. Têm a mesma suspensão. Porque haveríamos de copiar qualquer outro?”.

A Haas terminou o Grande Prémio fora dos pontos, muito devido ao incidente inicial que envolveu Kevin Magnussen e que o obrigou a ir às boxes prematuramente; a escolha de pneus (duros) também não ajudou o dinamarquês que teve dificuldades em controlar o carro em toda a corrida.