F1: Günther Steiner recomenda Nico Hülkenberg à Mercedes | AutoSport

O contrato de Nico Hülkenberg com a Haas termina no final deste ano, mas também tem surgido como opção nos rumores acerca da composição da dupla de pilotos para o projeto da Audi.

“Verstappen seria certamente o candidato ideal para o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff”, disse Steiner ao sport.de. “Se eu fosse chefe de equipa da Mercedes, também não diria que não a Nico Hülkenberg”. O antigo responsável da Haas acrescentou que “quando vemos o que ele fez novamente no fim de semana [na Arábia Saudita], foi muito bom. Nico é um bom piloto, foi muitas vezes subestimado e geralmente estava no lugar errado na hora errada”.

Por sinal foi pela ‘mão’ de Steiner que o piloto alemão regressou à grelha da Fórmula 1, já no início deste mês, o antigo chefe de equipa da Haas, agora comentador televisivo, reduzia as hipóteses da Mercedes a dois pilotos, Carlos Sainz e Nico Hülkenberg, salientando que Toto Wolff “não tem pressa, porque nenhum piloto se vai comprometer sem a Mercedes fazer a sua escolha”. No role de opções, talvez para um futuro a médio prazo, aparecia o jovem piloto de 17 anos, Kimi Antonelli.

