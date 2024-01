F1: Günther Steiner reagiu pela primeira vez à saída da Haas | AutoSport

Presente no ‘Autosport International Show 2024’, Günther Steiner reagiu publicamente à sua saída da liderança da Haas, anunciada durante esta semana. O antigo chefe de equipa confirmou que foi Gene Haas a dar-lhe a notícia da não renovação do contrato entre o Natal e o Ano Novo.

Nesta altura, surgem rumores que a divergência entre Steiner e Haas se deveu ao facto do ex-chefe de equipa ter pedido mais investimento para explorar o aumento no valor não abrangido pelo limite orçamental para melhorar as infraestruturas, designado por CapEX. A especulação em torno da saída de Steiner dá conta da existência do pedido deste ao dono da equipa para vender uma participação minoritária da empresa, de forma a poderem ter fundos para avançarem com as melhorias nas suas instalações.

Recordamos que Günther Steiner afirmou, numa altura em que se discutia a possibilidade da FIA aumentar o valor máximo permitido do CapEx, não estar de acordo com essa decisão. O então chefe de equipa da Haas argumentava que, ao possibilitar o aumento desse valor, beneficiaria as maiores equipas, as únicas, na sua opinião, que teriam mais dinheiro para gastar nas fábricas e tirar partido disso a nível competitivo. Por isso, a solução poderia passar por gastar o atual limite máximo e só depois justificar porque seria necessário, caso a caso, exceções a esse valor. A FIA acabou por ceder e aumentar, de forma excecional o valor permitido para desenvolver as infraestruturas, não abrangido pelo limite orçamental do regulamento financeiro. O valor previsto para 2024 seria de 45 milhões de dólares para todas as equipas, mas Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri e Williams passam a poder gastar 65 milhões de dólares; McLaren, Alpine e Aston Martin 58 milhões de dólares; e Red Bull, Mercedes e Ferrari 51 milhões. Nas temporadas seguintes (2025, 2026, 2027 e 2028), os valores serão menores para cada um dos escalões até que em 2026 o valor passa a ser de 36 milhões de dólares para todas as estruturas.

Sobre a sua saída, Steiner explicou que recebeu a notícia através de “um telefonema” de Gene Haas que lhe “disse que não queria prolongar o contrato que terminava no final da época”. Apesar de surpreendido, Steiner assegurou que “ele é o dono da equipa, pode fazer o que quiser e a decisão é dele”.

Ainda sem planos para o seu futuro, Günther Steiner afirmou que “foram 10 anos difíceis, e tenho muito que fazer, há muito que limpar em casa. Também é bom ficar com a família, a minha filha tem 14 anos e é bastante exigente. Tentar gerir isso parece ser mais difícil do que gerir uma equipa de F1 neste momento, por isso vou fazer isto durante alguns meses”.

Sem saber se “a Fórmula 1 me quer”, Steiner garantiu não estar “infeliz”, mas “se aparecer algo interessante, que me desafie, sim, mas ficar na Fórmula 1 só para fazer um trabalho, talvez seja agora o que não quero fazer. Gosto de estar com as pessoas, mas tem de ser algo em que eu consiga ver futuro. Não quero apenas ir para lá e depois passar para a próxima coisa. Quero fazer algo em que se possa alcançar algo e tentar chegar a algum lado”.

No entanto, explica que neste momento não conhece “os planos de Gene Haas para o futuro, não os partilhou comigo, não tem de o fazer, aliás. Na verdade, já não estou muito interessado nisso”, concluiu.

