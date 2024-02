F1: Günther Steiner queria investir nas instalações da Haas | AutoSport

Na altura do anúncio da saída de Steiner, foi relatado que a divergência entre este e Gene Haas se deveu ao facto do ex-chefe de equipa ter pedido mais investimento para explorar o aumento no valor não abrangido pelo limite orçamental para melhorar as infraestruturas, designado por CapEX. Steiner confirmou isso mesmo em entrevista ao Auto Motor und Sport.

“Eu queria investir na equipa, ele não”, salientou Steiner à publicação alemã. Dando conta que haviam “pontos de vista diferentes sobre como as coisas deveriam proceder”, o antigo responsável da Haas referiu que “o limite orçamental mudou completamente a Fórmula 1. As velhas infraestruturas já não funcionam. A McLaren, a Williams e a Alpha Tauri estão a investir há dois anos em infraestruturas para terem mais orçamento para a atividade operacional. Se não seguirmos o exemplo, não podemos esperar conseguir acompanhar o ritmo. Cada novo software, por exemplo, reduz as despesas com o pessoal. Cada nova máquina ajuda a produzir mais barato. Assim, sobra dinheiro para desenvolver o carro”.

Sem qualquer projeto para o futuro na Fórmula 1, Günther Steiner mantém-se na liderança da sua própria empresa na Carolina do Norte, EUA, que fornece fibra de carbono para a NASCAR.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA