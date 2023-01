F1: Günther Steiner pronto para dar tempo a Nico Hülkenberg | AutoSport

A escolha da Haas para companheiro de equipa de Kevin Magnussen recaiu sobre Nico Hülkenberg em vez da continuidade de Mick Schumacher. Afastado da grelha da Fórmula 1 a tempo inteiro desde o final de 2019, Hülkenberg foi chamado por quatro vezes à Racing Point/Aston Martin em 2020 e 2021, estando marcado o regresso do alemão esta época, com alguma falta de ritmo, certamente. Mas isso parece ser algo que a equipa está preparada para esperar pela readaptação do piloto, segundo o seu líder Günther Steiner.

“Vai precisar de um pouco de tempo para se adaptar completamente e ficar fisicamente apto”, disse Steiner em entrevista à RTL, que está confiante na sua decisão de fazer regressar Hülkenberg à Fórmula 1, porque quando “teve de substituir Sebastian Vettel no início do ano passado, fez um ótimo trabalho. Nunca se tinha sentado nestes carros e fez um bom trabalho”.

Steiner acrescentou que “não estou realmente preocupado que demore muito” a adaptação do piloto alemão, porque uma das razões que o levou a escolhê-lo foi o facto de ter pilotado “vários carros, não apenas na Fórmula 1, mas também ‘sportscars’. Não são carros lentos e ele pode adaptar-se muito bem a coisas novas”.