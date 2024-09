F1: Gunther Steiner pede mais coragem a Lando Norris

Guenther Steiner desafiou Lando Norris a ser mais agressivo e assertivo nas suas decisões de corrida após o desempenho de Norris no Grande Prémio de Itália.

Apesar de ter uma oportunidade no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024, Norris enfrenta uma diferença de 62 pontos para Max Verstappen, quando faltam oito Grandes Prémios e três corridas de sprint. Steiner acredita que Norris precisa de mudar a sua mentalidade para vencer, criticando a sua falta de reações fortes quando foi ultrapassado pelo seu companheiro de equipa Oscar Piastri e Charles Leclerc em Itália. Steiner considera que Norris tem de adotar uma atitude mais dura para tirar partido do carro competitivo da McLaren e da sua oportunidade no campeonato.

“O que me frustra é que Piastri o ultrapassa e nunca há uma má reação ou uma reação emocional de Lando. Eu ia para a rádio e dizia ‘mas que raio é isto?’ em voz alta”, disse Steiner no Red Flags Podcast. “Eleé muito exigente consigo próprio, e acho que temos de lhe dizer para ter tomates maiores. Não se pode jogar politicamente com regras de papaia. É preciso lutar muito para o conseguir. Ele devolveu a vitória [na Hungria]. Não conheço muitos pilotos que teriam feito isso. Isso faz dele um bom ser humano, mas não é a atitude correta para ganhar um Campeonato do Mundo”, acrescentou Steiner, antes de sublinhar que esta oportunidade pode não surgir muitas vezes, se é que existe.