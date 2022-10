F1, Günther Steiner: “Passo seguinte não deveria ser mais corridas, mas mais sprints, | AutoSport

O calendário de Fórmula 1 do próximo ano terá 24 corridas e deverá incluir seis provas de sprint, levando ao extremo a capacidade das equipas. Stefano Domenicali avisou já, que irá procurar uma próxima alteração ao formato do fim de semana de corridas, depois de ter consolidado as corridas sprint, que pode passar por reformular os treinos livres, querendo incentivar a competição nessas sessões que garante não são apelativas para os fãs.

Indo um pouco de encontro a este objetivo, Günther Steiner considrou algumas mudanças que podem agradar a quem vê Fórmula 1. O responsável da Haas gostaria de sessões de qualificação separadas tanto para a corrida de sprint como para a corrida principal. Além disso, Steiner também queria que os treinos livres durante os fins de semana de sprint pudessem ser modificados.

“Quem assiste a um treino sem significado”, disse Steiner ao jornal Ekstra Bladet: “Poderíamos dar-lhe um pouco de tempero para que se torne uma qualificação para a corrida. Ainda não foi debatido, mas já estão a pensar qual deverá ser o próximo passo”.

Com 24 corridas no calendário, o responsável da Haas, uma das pequenas formações do paddock, pensa que está esgotada a possibilidade de aumentar o número de provas por ano, preferindo aumentar o número de corridas sprint. “O próximo passo não deveria ser mais corridas, mas mais sprints. Pelo menos é o que eu penso. Damos mais valor sem aumentar mais, porque logisticamente também começa a tornar-se difícil com mais de 24 Grande Prémios. A nível humano, também será difícil”.