F1, Günther Steiner: “O sr. Haas contenta-se em estar na segunda metade da classificação”

Gunther Steiner, o antigo chefe da equipa Haas de F1, afirmou que o proprietário da equipa, Gene Haas, está satisfeito com a posição da equipa na metade inferior da classificação e não está totalmente empenhado em investir no seu crescimento.

Steiner expressou a sua frustração com esta abordagem, afirmando que quer avançar com um objetivo claro, ao contrário de Haas, que parece satisfeito em apenas participar. Reflectindo sobre o seu tempo na Haas, Steiner disse que o seu único arrependimento foi não se ter demitido em 2022, uma vez que a equipa se esforçou por competir “fazendo mais com menos” enquanto outras equipas tinham mais recursos.

“Não sei quanto o Sr. Haas quer investir, uma vez que a equipa ainda é a mais pequena do paddock, tanto em termos de empregados como de fábrica”, disse. “Sobreviver neste mundo que está a crescer todos os anos é difícil, mas a minha sensação é que o Sr. Haas se contenta em estar na segunda metade da classificação e apenas participar. Foi isso que me frustrou. Não me esforço assim tanto só para participar. Adoro o espírito olímpico, mas eu não sou assim. Quero seguir em frente com um objetivo a atingir. Não sei o que é que ele quer fazer.”

“Para ser honesto, cumpri o meu tempo lá, construí a equipa e estou feliz com ela. O que o Sr. Haas faz com ela não é da minha conta e, para ser completamente transparente, não me interessa”, insistiu. “Talvez, com o que sei agora, tivesse deixado a equipa em 2022. Não estávamos a ir a lado nenhum porque estávamos constantemente a tentar ‘fazer mais com menos’, quando todos os outros estavam a ‘fazer mais com mais’.”