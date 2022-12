F1, Günther Steiner: “Mattia Binotto disse-me que o motor do próximo ano será uma bomba” | AutoSport

Günther Steiner parece estar otimista quanto à época 2023. O chefe da Haas viu 2022 como um ano de crescimento, mas espera mais em 2023.

Steiner ficou agradado com os resultados obtidos este ano e pela evolução da equipa, depois de uma travessia do deserto com dois anos duros. Este ano já houve motivos para sorrir, mas Steiner espera ter ainda mais em 2023 e para isso poderá ter a ajuda do motor Ferrari:

“Há muito apoio por parte da Ferrari, e se eles forem competitivos, também será positivo para nós, porque significa que teremos um motor rápido” disse ele citado pela Sports Ilustrated. “Falei com o Mattia Binotto, e ele disse-me que o motor da próxima temporada será uma bomba. Tivemos dois anos difíceis com a pandemia, mas voltámos a pôr-nos de pé. A temporada que terminámos correu bem, mas podia ter sido melhor. Podemos considerar que foi um ano de crescimento. Em 2023, queremos crescer ainda mais”.

Os rumores que correm dizem que a Ferrari não pôde tirar partido de todo o potencial do motor devido à falta de fiabilidade e que a unidade motriz italiana tem ainda muito para dar. Resolvida a falta de fiabilidade, a Ferrari poderá usar toda a potência do motor e com isso ganhar vantagem. Deverá ser isso que está nos planos da Scuderia para 2023, isto se os planos definidos se mantiverem com a nova liderança.