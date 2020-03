F1, Gunther Steiner: “Gene Haas mantém compromisso com a F1”

A Haas é uma das interrogações para o futuro da F1. O dono da equipa, Gene Haas afirmou que a permanência da equipa dependia da forma da equipa no arranque da época.

O arranque da época ainda é incerto, depois de mais um adiamento confirmado, com Baku a ficar à espera de nova data, um cenário que se pode repetir novamente com a prova do Canadá.

Apesar disso, o compromisso de Gene Haas mantém-se, para já, algo provado no GP da Austrália. O americano quis saber de tudo o que se foi passando e Gunther Steiner não tem dúvida do compromisso do seu patrão nesta fase:

“Falei com ele esta manhã [quinta-feira antes do Grande Prémio da Austrália], ele telefonou-me para ver se estava tudo bem aqui”, disse Steiner. Acho que ele está comprometido. Ele quer ver como estamos, o que acontece com a equipa. Eu estive 50 minutos com ele no telefone. Acho que ele ainda está comprometido”.