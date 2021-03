F1, Gunther Steiner está preparado: “eles não são grandes amigos”

Se até aqui Gunther Steiner tem tido bom protagonismo na série Drive to Survive, este ano, com dois rookies na equipa Mick Schumacher e Nikita Mazepin, tem tudo para criar muita faísca, já que como admite o responsável pela equipa Haas “eles não são grandes amigos”.

Já se percebeu que muito provavelmente a Haas vai ficar no fundo da grelha este ano, e Steiner admite que o facto dos seus pilotos terem um carácter extremamente diferente e não serem “grandes amigos”, não vai ajudar em nada: “Eles certamente não saem juntos à noite”, disse ao jornal Suddeutsche Zeitung.

O Nikita (Mazepin) “é muito direto, sabe exatamente o que quer e aborda tudo da forma mais curta possível. O Mick pensa muito mais nas coisas. Analisa as coisas e também é muito mais humilde”.

Portanto, muitos já antevêem que Mazepin e Schumacher, ambos com 22 anos, acabem por entrar em conflito: “Claro que é importante tentar fazer resultados que me coloquem acima do meu colega de equipa”, disse Mazepin à agência noticiosa russa Tass, no Bahrein.

“Não importa quem está ao meu lado”. Quando se entra na Fórmula 1, é importante ser notado”.