F1: Gunther Steiner elogia a sua equipa | AutoSport

Não foi uma época fácil para a Haas que se resignou desde o começo da época com o último lugar da tabela, num ano zero, enquanto 2022 não chegava. Gunther Steiner elogiou a atitude da sua equipa nesta época:

“Estou bastante impressionado com a forma como os rapazes aguentaram”, disse Steiner. “Vejam os resultados, no final nunca houve uma desistência, sabíamos onde íamos parar, mas continuamos sempre a lutar. E nós nunca desistimos, ninguém na equipa desistiu nunca. Portanto, isso é o mais importante, e isso mantém a equipa a funcionar. Não tenho de a manter”. Mantém-na a funcionar com esta atitude”.

“E eles continuaram a lutar porque também há, diria eu, cerca de 60% das pessoas que estão aqui desde o início da equipa, por isso eles sabem que o podemos fazer. E todos querem voltar a ganhar pontos novamente, lutar no meio da tabela. Eu não diria que foi fácil, mas tenho um grupo de pessoas à minha volta, próximas de mim, que sabem o que estamos a fazer, mantêm-se sempre envolvidas e cada um faz o seu trabalho para conseguir que o seu próprio pessoal que trabalha para eles avance. É isso que é preciso fazer”.

A Haas espera em 2022 estar de volta às lutas no meio da tabela.