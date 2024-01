F1: Gunther Steiner deixa a Haas | AutoSport

É a primeira bomba do ano! Gunther Steiner, uma das principais figuras da Haas F1 Team, está de saída da estrutura. O anúncio foi feito oficialmente há pouco, depois de Simone Resta, diretor técnico da equipa, ter saído após um desacordo sobre a filosofia a usar para o carro deste ano.

A Haas F1 Team nomeou Ayao Komatsu como o seu novo Chefe de Equipa, com Guenther Steiner a deixar a organização com efeito imediato. Komatsu, promovido do seu cargo de Diretor de Engenharia, está com a equipa desde a sua época de estreia em 2016 – começando como Engenheiro-Chefe de Corrida.

Komatsu assumirá a responsabilidade pela estratégia global da equipa e, em última análise, pelo desempenho em pista, com o objetivo de maximizar o potencial da equipa através da capacitação dos funcionários e do processo estrutural e da eficiência.

Para reforçar ainda mais as operações da equipa fora da pista, e para apoiar o enfoque no desempenho de Komatsu como Chefe de Equipa, será nomeado um Diretor de Operações baseado na Europa para gerir todos os assuntos e departamentos fora da competição, sendo que o cargo deverá ser baseado nas instalações da Haas F1 Team em Banbury.

Steiner esteve desde início envolvido no projeto Haas, sendo a sua face mais visível e, no fundo, o timoneiro, com Gene Haas sempre algo afastado. Steiner é um dos personagens mais carismáticos do paddock e o Drive to Survive fez dele uma estrela ainda maior. No entanto, os resultados da equipa deixaram a desejar nos últimos anos. Uma saída deste calibre nesta fase da pré-temporada é grave, pode desestabilizar a equipa. Além disso, é uma saída surpreendente, o que pode indicar que algo aconteceu recentemente, levando ao afastamento de Steiner.

Segundo o site f1.com, a saída foi decidida após discussões entre Steiner e o proprietário Gene Haas durante o inverno. A The Race avança que havia frustração com a forma como Gene Haas geria a sua própria equipa e aparentemente se terá tornado apático em relação à sua própria estrutura de F1, recusando-se a investir nela significativamente além do que já tem feito. Este desencontro de vontades, com Steiner a pedir mais investimento e Gene Haas a pedir mais resultados com a estrutura existente, levou a tensão e agora à quebra da ligação entre as partes.