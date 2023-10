F1: Günther Steiner contra o aumento do teto máximo para desenvolvimento das fábricas | AutoSport

James Vowles tem vindo a pedir um aumento no valor não abrangido pelo limite orçamental para melhorar as fábricas das equipas (CapEX), mas não houve qualquer acordo na Comissão de Fórmula 1 sobre este tema. Günther Steiner admite não estar ao lado do responsável da Williams nesta matéria e justifica o porquê, além de apresentar uma alternativa.

Em julho passado, a Comissão de F1, reunida em Spa-Francorchamps, não registou qualquer alteração concreta ao regulamento financeiro da disciplina, relativamente à permissão para que algumas equipas possam atualizar as suas infraestruturas sem que entrem em incumprimento. A Comissão “debateu o objetivo de eliminar a discrepância inerente entre equipas com diferentes níveis de infraestruturas no âmbito dos regulamentos financeiros”, mas sem alcançar um acordo, a pediu a análise do Comité Consultivo Financeiro sobre este tema.

“Temos um limite de CapEx. Antes de mudar alguma coisa, alguém tem de dizer: ‘Já ultrapassei o limite’, perguntar se pode ser aumentado e não pedir agora o impossível”, criticou Steiner em declarações ao Motorsport-Magazin.com, acrescentando ainda que: “Gastem 36 milhões [o limite atual], vejam até onde chegam e depois expliquem às pessoas o que estão a fazer. É assim que eu faria”.

O responsável da Haas revelou que não sabe se a Williams já investiu o limite máximo do valor nas suas instalações “ou se querem apenas aumentar o CapEx”.

Steiner vê ainda o risco, ao possibilitar o aumento deste valor, de beneficiar as maiores equipas, as únicas, na sua opinião, que terão mais dinheiro para gastar nas fábricas e tirar partido disso a nível competitivo. Por isso, para o chefe de equipa da Haas a solução poderia passar por gastar o atual limite máximo “o mais rapidamente possível e depois informem-nos de quanto mais precisam”, considerando “é muito melhor do que simplesmente aumentar o limite”.

